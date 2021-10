In Hannover war die HDI-Arena seit dem Spiel gegen den Hamburger SV am 15. Februar 2020 nicht mehr ausverkauft. In dieser Saison lag die Höchstmarke bisher bei 16.200.

Kind hofft intern auf 35.000 Fans. Da allein aus Schalke 10.000 Fans erwartet werden, dürfte 96 auch diese Marke reißen. In einigen Stadien hat sich zuletzt jedoch gezeigt, dass die Möglichkeit zur höheren Auslastung nicht zwangsläufig zu vollen Rängen führt. Beim Spiel der Schalker am vergangenen Sonntag gegen Ingolstadt waren 54 000 Zuschauer zugelassen. Der Klub konnte aber nur die Hälfte der Tickets an den Fan bringen. Auch bei Hertha BSC, Wolfsburg, Mainz und Hoffenheim in der Bundesliga kamen weniger als erlaubt.