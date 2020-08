Wanderschaft geht weiter: 96-Rekordtransfer Jonathas verlässt den FC Elche erneut

Cruzeiro, Ipatinga, Vila Nova, AZ Alkmaar, Brescia Calcio, Delfino Pescara, FC Turin, FC Elche, Real Sociedad de San Sebastián, Rubin Kasan, Hannover 96, Corinthians, zwischendurch immer mal wieder hin und zurück - man könnte es auch so formulieren: Jonathas ist in seiner Karriere schon ganz gut herumgekommen in der (Fußball-)Welt. Oder man schreibt: Jonathas Cristian de Jesus Maurício, wie der Brasilianer mit vollem Namen heißt, kann offenbar nirgends endgültig ankommen. Vielleicht will er es auch gar nicht. Jedenfalls endet auch der zweite Abstecher des mittlerweile 31-Jährigen an die spanische Costa Blanca recht schnell. Abermals verlässt der Stürmer den FC Elche, dieses Mal schon nach einem halben Jahr. Und das, obwohl er mit seinen Toren maßgeblich zur Rückkehr in die Primera División beigetragen hat...

Via Instagram bedankte sich Jonathas beim Trainerstab, bei den Mitarbeitern des Vereins und seinen Mitspielern, mit denen er an einer "unglaublichen Reise" teilgenommen habe. Sie hätten zusammen hart gekämpft, um dorthin zu gelangen, wohin der Klub gehört. Durch ein 1:0 im entscheidenden Play-off-Spiel gegen Girona feierte Elche in der vergangenen Woche nach fünf Jahren die Rückkehr in die erste spanische Liga. Jonathas, der schon in der Spielzeit 2014/15, die mit dem Zwangsabstieg endete, das Trikot von Elche getragen hatte, trug nach einer Corona-Infektion mit sieben Toren in 16 Partien maßgeblich zum Aufstieg bei. Jetzt lässt er seinen Vertrag auslaufen und sucht sich eine neue Herausforderung - er steht damit aber nicht allein beim La Liga-Neuling.

Nach Elche zurückgekehrt war der Stürmer nach einigen Monaten der Vereinslosigkeit. Im August 2019 hatte der damalige 96-Manager Jan Schlaudraff den Vertrag mit Jonathas in Hannover recht überraschend aufgelöst. Die Trennung selbst kam weniger überraschend als der Zeitpunkt. Der Brasilianer war im Sommer 2017 aus Kasan an die Leine gewechselt, ist bis heute der Rekordeinkauf der Roten, kam jedoch nie richtig in Gang.

Immer wieder der Oberschenkel: Die Verletzungshistorie von Jonathas bei Hannover 96 Au Backe! In eineinhalb Jahren im Trikot von Hannover 96 fiel Jonathas fünfmal verletzungsbedingt aus, das Leih-Halbjahr in Brasilien Ende 2018 überstand er ebenfalls nicht schadlos. Der Brasilianer kommt für die Roten auf 23 Pflichtspiele und sechs Tore (vier Assists). Das ist die Verletzungshistorie des 30-jährigen Stürmers. ©