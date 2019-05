Kurios: Der Ex-Havelser Daniel-Kofi Kyereh schießt Philipp Tschauner zurück zu 96!

Der FC Ingolstadt unterliegt im Rückspiel der Relegation dem SV Wehen Wiesbaden mit 2:3 und steigt dadurch aus der 2. Bundesliga ab - doch Torhüter Philipp Tschauner bleibt in dieser Spielklasse. Tschauner war im Winter von Hannover 96 nach Ingolstadt ausgeliehen worden, der FC hatte eine Kaufoption für den 33-Jährigen. Die war allerdings nur gültig für die 2. Bundesliga. Tschauner, einst Kapitän und Aufstiegsheld bei den Roten, kehrt nun folglich zu 96 zurück. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

Kyereh trifft doppelt

Kurios: Großen Anteil daran, dass Tschauner definitiv nicht in Ingolstadt bleibt, hatte mit Daniel-Kofi Kyereh ausgerechnet ein weiterer Spieler, der in der Region Hannover bereits seine Schuhe geschnürt hat. Der 23-Jährige hat vor Beginn der gerade zu Ende gegangenen Saison den TSV Havelse in Richtig Wehen Wiesbaden verlassen, er traf jetzt sowohl im Hinspiel (1:2) als auch beim 3:2 im Rückspiel. Erst spät (90.+6), dann früh (11.).

Überhaupt hat der quirlige Kyereh eine starke Saison gespielt. In 34 Einsätzen in der 3. Liga kam er auf 15 Tore. Nur Manuel Schäffler traf einmal öfter - und lediglich Torhüter Markus Kolke (3330) und Innenverteidiger Sascha Mockenhaupt (3240) kamen auf mehr Einsatzminuten als Kyereh (2645).