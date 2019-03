Hannover 96: Remis im Duell Anton gegen Saint-Maximin

Genau drei Jahre ist es her, da standen Waldemar Anton und Allan Saint-Maximin gemeinsam auf dem Platz. Es war bei Antons Bundesliga-Debüt und dem 0:1 in Frankfurt. Gleichzeit lief Saint-Maximin nach 16 Bundesligaeinsätzen zum letzten Mal für 96 auf. Der damals von Monaco geliehene Einzelkönner soll mittlerweile sogar von Borussia Dortmund umworben werden. Saint-Maximin zaubert mittlerweile in Nizza (sechs Saisontore). Sein Marktwert: 25 Millionen Euro (laut transfermarkt.de), über zwölfmal so viel wie zu seiner 96-Zeit. .