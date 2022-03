Dreierpack bei Torspektakel: Moussa Doumbouya empfiehlt sich erneut für 96-Profis

Er trifft in jedem Spiel: Moussa Doumbouya hat sich in der U23 von Hannover 96 mit drei Toren einmal mehr für die Profis empfohlen. Der Stürmer sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für das Ausrufezeichen hinter einem Spektakel im Spiel der Regionalliga-Aufstiegsrunde bei Teutonia Ottensen.

Eckstoß Mick Gudra, Kopfball Doumbouya – 4:4. Vier Minuten zuvor hatte 96 noch das 3:4 kassiert. „Nach der schwachen ersten Hälfte hätten wir einen Sieg nicht verdient gehabt“, fand Trainer Lars Fuchs.