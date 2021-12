96-Reserve rutscht fast in Abstiegsrunde - HSC geht mit wenig Punkten rein

Das war ganz schön knapp für 96 II – beim 2:2 in Hildesheim und vor allem mit der Qualifikation für die Aufstiegsrunde in der Regionalliga Nord. Weil die Konkurrenten Delmenhorst (1:0 bei Topteam Werder Bremen II) und Jeddeloh (2:0 gegen Schlusslicht Oberneuland) tags zuvor gewonnen hatten, brauchte die 96-Reserve einen Punkt.

Anzeige

Guter Start

Anfangs sah es aus, als würde das locker klappen. Das frühe Pressing ging auf und 96 schon in der vierten Minute in Führung: Frederik Trümner brachte den Hildesheimer Torwart am Fünfer in Bedrängnis, der Pressschlag landete bei Thilo Töpken, der gut auf Mick Gudra querlegte.