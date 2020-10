"Wir waren zu fehlerhaft": 96-Reserve unterliegt Jeddeloh nach Führung mit 1:2

Die Reserve von Hannover 96 hat in der Südstaffel der Regionalliga Nord die nächste Niederlage kassiert - es war die dritte im siebten Spiel. Im Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh gab es ein 1:2 für die Mannschaft von Christoph Dabrowski. Das Ergebnis stand bereits zur Halbzeit fest.

Seine Mannschaft ging durch ein Eigentor von Michael Leon Hahn früh in Führung (4.), aber Julian Bennert (14.) und Thorsten Tönnies (45.+1) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. „Wir waren zu fehlerhaft, im Passspiel nicht zielstrebig genug“, kritisierte Dabrowski.

Was den Trainer besonders ärgerte: Wieder machte seine Mannschaft es dem Gegner zu einfach, lud zum Toreschießen ein. „Wir müssen schnell zu den einfachen Dingen zurückkehren, uns auf die Basics besinnen“, so Dabrowski. Am Samstag geht's zur Reserve des VfL Wolfsburg.