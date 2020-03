Hannover 96: Rettungseinsatz für gesunden Horn gegen Augsburg

Heute startete der „Stayathome-Cup“ von 96 mit über 500 Teilnehmern. Bei dem Benefizturnier mit vielen Sponsoren fließt das Geld (5 Euro Startgebühr) in die Wohnungslosenhilfe der Caritas in Hannover. Horn, Linton Maina, Florent Muslija und Cedric Teuchert spielen an der Konsole mit. Als Horns Gegner angekündigt: Profikollege Marco Richter vom FC Augsburg. Um 17 Uhr startete das Turnier – 256 Spiele werden gezockt, das Turnier und kann live auf der 96-Homepage verfolgt werden.