Richtungsstreit mit Mirko Slomka: Wohin geht’s für 96-Japaner Genki Haraguchi?

In Österreich im Trainingslager hatte Haraguchi seine Rolle als Aufbauspieler im Mittelfeld nicht erfasst. Der Sechser sollte durch einen Pass einen explosionsartigen Angriff einleiten, gezündet bereits vor der Mittellinie. Haraguchi lief dreimal über die Mittellinie, bevor er den Pass spielte. Slomka stoppte jeden Übertritt, erklärte es immer wieder, aber der Japaner konnte nicht folgen. Keine schönen Szenen für Haraguchi, zumal es eher an Defiziten in der deutschen Sprache als an seiner fußballerischen Qualität gelegen haben muss.

Es war nicht die erste, aber die heftigste Trainingsdebatte zwischen dem Trainer Mirko Slomka und dem japanischen Nationalspieler Genki Haraguchi. Ein Richtungsstreit, würde man in der Politik sagen. Bei 96 ging es am Donnerstag um die Frage, wohin Haraguchi bei einer Übung laufen soll. Hierher, meinte Slomka. Nein, dorthin, schien Haraguchi zu kontern. Zu hören war es nicht, aber deutlich sichtbar durch die Gesten, mit denen sich Trainer und Spieler duellierten. Es war nicht das erste offensichtliche Missverständnis zwischen Trainer und Spieler.

"Wären bereit, ihn abzugeben"

Bei der WM 2018 hatte Haraguchi ähnlich wie in seinem halben Jahr in Düsseldorf bewiesen, dass er ein Leistungsträger sein kann. In Japan verstehen ihn die Landsleute, Düsseldorf gilt außerhalb seines Heimatlandes als Metropole für Japaner im Ausland. Dort fühlte er sich wohl in seiner Haut. In Berlin oder jetzt Hannover scheiterte Haraguchi. In Hannover half auch der Landsmann Takuma Asano nicht weiter.

Die Richtung in der 96-Verkaufspolitik ist bei Haraguchi klarer als die Frage der Laufwege. „Wenn es Interesse an ihm gibt, wären wir bereit, ihn abzugeben“, erklärte 96-Profichef Martin Kind. Haraguchis Vertrag läuft noch zwei Jahre, gekostet hat er 4,5 Millionen Euro, seine Ausstiegsklausel liegt bei 8 Millionen Euro, Der Marktwert (Quelle Transfermarkt) sank aber auf 2,5 Millionen Euro.