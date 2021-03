Ex-96-Profi Robert Almer bei "The Masked Singer": "Letztes Mal vor 20 Jahren gesungen"

Große Bühne für einen Ex-96-Torhüter: Robert Almer, der in der Saison 2014/15 für Hannover 96 unter Vertrag stand, wirkte bei der österreichischen Version von "The Masked Singer" mit. Am Montagabend wurde er in der vierten Folge der Show, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen auftreten und singen, demaskiert. Er trat als Wackeldackel auf und sang den Song "Was du Liebe nennst" von Bausa. "Mir hat es Risenspaß gemacht", sagte Almer, für den die Sendung mit seiner Demaskierung nun beendet ist.

Die Fans in Österreich staunten nicht schlecht: Normalerweise hat das Publikum dort ein gutes Gespür, wer hinter der Maskierung stecken könnte. Doch bei Almer lag niemand richtig. Der 36-Jährige stand 32-mal im Tor der österreichischen Nationalmannschaft. Gesungen hatte er schon lange nicht mehr. Almer: "Das letzte Mal habe ich vor über 20 Jahren gesungen und dazwischen nur für die Hymne bei Länderspielen."