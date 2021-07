96-Geschäftsführer Robert Schäfer im Interview (Teil 1): "Es gibt nur einen Martin Kind"

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Ich werde ja oft gefragt, ob ich der neue Martin Kind werden möchte: Nein, es gibt nur einen Martin Kind. Seine Lebensleistung ist einzigartig, wie auch seine Position als Gesellschafter und Geschäftsführer bei 96. Das wird es künftig so nicht mehr geben. Es geht um eine neue, zukunftsfähige Struktur. Es geht also nicht um die Frage nach einem neuen Martin Kind.

Die Emotionen sind allerdings hochgekocht. Sebastian Kramer, Vorstand des Muttervereins, hat sich festgelegt, dass Sie nicht Gesamtchef werden. Gab es denn schon einen Austausch mit den gewählten e.-V.-Vertretern?

Noch nicht. Ich habe einen Austausch angeboten, bevor ich hier angekommen bin. Der ist nicht zustande gekommen. Ich bin sicher, dass wir uns morgen beim Heimspiel gegen Rostock im Stadion sehen und ich freue mich darauf.

Überrascht Sie die klare Ablehnung, da Sie nicht mal miteinander geredet haben?

Noch mal: Ich spüre bei 96 keine Ablehnung, sondern eine Aufbruchstimmung. Ich glaube auch fest, dass die Menschen das alles nicht mehr hören können: Es geht nicht darum, wer mit wem nicht spricht oder um irgendwelche Machtspielchen, sondern welche Lösungen wir für 96 finden. Wir haben einen Neuanfang gemacht, drehen jeden Stein um, damit wir die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit finden. Gerade jetzt mitten in der Pandemie müssen wir mit dem Geld zurechtkommen, das wir einnehmen. Das ist noch nicht der Fall. Damit haben wir genug zu tun. Die ersten Schritte sind gemacht: Es findet sich gerade ein tolles Team. Wenn ich in die Historie schaue, war der Erfolg bei 96 immer dann da, wenn alle sich auf ihre Aufgaben konzentriert und zusammengearbeitet haben.

Welche Angebote können Sie den Fans inhaltlich machen?

Alles dafür zu tun, dass sie tolle Spiele sehen und 96 wieder Spaß macht. Wir als Organisation dürfen uns nicht wichtiger nehmen, als wir sind. Wir müssen alle zusammen etwas für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer tun. Es geht nicht um Egos, sondern um den Erfolg von 96. Der Fußball bietet jeden Tag neue Anknüpfungspunkte, um zusammenzuarbeiten.

Zum Beispiel?

Ob’s um Fan-Belange geht oder die Verankerung in der Stadt – meine Wahrnehmung ist, 96 liegt den Menschen am Herzen, aber es hat sich eine gewisse Distanz aufgebaut. Da müssen wir Konzepte entwickeln, wie wir in der Stadt und Region stärker stattfinden können. 96 muss wieder strahlen.

Anzeige

Würden Sie zum Beispiel an einem Dienstagabend, da ist im Vereinszentrum in der Stammestraße immer Rippchentag, mal zum Plausch mit den e.-V.-Vertretern vorbeikommen?

Wenn es den Wunsch gibt, jederzeit. Wenn kein Rippchentag ist, nehme ich auch Salat (lacht).

Wie lange können Sie an diesem Zwischenzustand, als Geschäftsführer von Sales & Service und Stadion GmbH, aber nicht als Gesamtchef der KGaA, festhalten?

Ich habe einen unbefristeten Vertrag und Status ist, dass wir in allen Geschäftsbereichen voll handlungsfähig sind. Es gibt keinen zeitlichen Korridor. Die Zeit drängt nur, dass wir endlich aufhören, uns mit internen Machtfragen zu beschäftigen, sondern die wirklichen Probleme von 96 und des Profifußballs zu lösen.

Was dürfen Sie machen – und was machen Sie trotzdem?

Ich darf alles machen, was 96 erfolgreich macht. Wir sind ein gutes Team mit vielen sehr engagierten Mitarbeitenden und müssen die Kernfragen beantworten. Dafür entwickeln wir Strategien und Konzepte. Wir haben so viele Themenfelder. Wir müssen klären, wie wir nachhaltig arbeiten können und nur das ausgeben, was wir auch einnehmen. Die entscheidende Frage ist: Wie können wir in einer Welt, die sich rasant ändert, den Fans Inhalte bereitstellen, die sie interessieren?