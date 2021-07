Geschäftsführer Robert Schäfer im Interview (Teil 2): "Wünsche mir, dass 96 wieder strahlt"

Grundsätzlich spreche ich mit jedem. Wenn ich eine Strategie für 96 entwickeln soll, muss ich mit Trainer und Sportdirektor auch sprechen. Wir verstehen uns als ein Team. Aber natürlich treffe ich nicht ihre Entscheidungen. Das ist ja gerade die Idee, dass jeder in dem Bereich, in dem er Experte ist, den Weg vorgibt. Meine Aufgabe ist es, das zu einem großen Ganzen zusammenzufügen, damit die Menschen sich wieder mit 96 identifizieren können.

Zum Beispiel?

Die Vereine haben sich Zeit erkauft mit den Schulden, die sie gemacht haben. Die Zeit ist aber endlich, irgendwann ist die maximale Verschuldung erreicht. Eigentlich müssten sich die Vereine zukunftsfest machen, aber sie leben oft im Hier und Jetzt und versuchen den Status beizubehalten, damit sich nichts ändert. Wenn sich aber die Welt ändert, müssen sich aber auch die Vereine ändern.

Wo würden Sie die Blase anpiksen? Gehälter, Ablösesummen?

Überall. Es geht darum, jedes Detail zu überprüfen, ob es noch zeitgemäß ist. Das Fatale ist, dass wir Verbandsregelungen bräuchten, einen Rahmen mit Vorgaben. Die DFL ist aber nicht handlungsfähig. Sie ist nicht mal in der Lage, die Führung neu zu besetzen. Christian Seifert hat seinen Abschied rechtzeitig angekündigt, seit einem Jahr passiert da aber nichts. Wir müssen endlich Berater- und Spielergehälter regeln, also die Kostenseite im Griff haben. Im Markt gibt’s Überhitzungen, die durch nichts zu rechtfertigen sind. Die Unvernunft, keine Gewinne erzielen zu wollen, weil man dann Steuern zahlen muss, habe ich mehrfach bei Klubs erlebt. Aus dieser alten Denke müssen wir rauskommen und dazu übergehen, dass Gewinne die Zukunft sichern können. Wenn VW Profite macht, nehmen sie das Geld, um Elektroautos zu entwickeln und damit morgen auch noch wettbewerbsfähig zu sein. Die Selbstdisziplin der Klubs ist für mich die einzige Chance, die Krise zu überwinden.

Bei 50+1 hat das Kartellamt Klärungsbedarf angemahnt. Danach ist die Regel grundsätzlich okay, aber nicht in der gegenwärtigen Form mit den Sondergenehmigungen wie für Wolfsburg und Leverkusen. Wie geht’s da weiter?

Da ist die Liga auch nicht handlungsfähig. Das Kartellamt hat gesagt, ihr müsst das regeln. Diese Kraft hat die DFL aber nicht. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Ausnahmen einkassieren oder die Regel aufheben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Klubs, die seit Jahrzehnten erfolgreich Fußball spielen, rechtlich zulässig in eine andere Form gezwungen werden können. Dann muss man auch mal das große Ganze in den Blick nehmen – der Fußball finanziert sich aktuell mit Staatsgeldern. Vereine wie Schalke 04 und der 1. FC Köln haben Staatsgarantien bekommen, um den Profifußball zu finanzieren. In einer Zeit, in der sich der Staat verschuldet, um Gastronomien und Künstler zu retten und Kurzarbeitergeld zu zahlen, lassen sich Profivereine vom Steuerzahler retten. Ich frage mich – mit welcher Berechtigung?

Wie sieht Ihr Lösungsvorschlag aus?

Jeder Verein sollte das für sich regeln. Wenn einer keine Investoren haben will, dann ist das auch in Ordnung. Aber bevor du zum Staat rennst, ist es Aufgabe der Klubs, sich Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen. Es kann nicht sein, dass sich Schalke 40 Millionen Euro Staatsgarantien besorgt und dann im Winter sagt, wir verkaufen keine Spieler. Da hat der Profifußball die Bodenhaftung verloren in einer der größten Krisen der Welt. Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler die Millionengehälter von Fußballprofis absichert.

Was würde bei 96 passieren, wenn 50+1 fallen sollte?

Es würde sich gar nichts ändern. Man hat hier erfolgreiche Persönlichkeiten und Gesellschafter, die sich für 96 und die Region starkmachen, weil es ihre Heimat ist. An anderen Standorten sollte sich etwas ändern, weil es so nicht weitergehen kann. Aber vielleicht muss erst ein Verein pleitegehen, bevor alle aufwachen.

Was ist Ihre Vision von 96, sagen wir in drei Jahren?

Dass alle 96 wieder lieben. Dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei 96 eine moderne Arbeitswelt aufgebaut haben. Dass wir konkurrenzfähig in der Bundesliga spielen. Dass wir finanziell nachhaltig aufgestellt sind und mit dem Geld haushalten, das wir einnehmen. Dass wir eine Haltung haben und es Spaß macht, zu 96 zu gehen. Kurzum: Ich wünsche mir, dass Hannover 96 wieder strahlt.