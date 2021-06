Im Streit um neuen Geschäftsführer Robert Schäfer: 96 e.V. erteilt Kind Weisungen

Offiziell ist Robert Schäfer am Montag als Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Hannover 96 vorgestellt worden. Er übernehme ab 1. Juli die Verantwortung für die Gesellschaften Sales & Service GmbH & Co. KG sowie Arena GmbH & Co. KG und werde "verantwortlich die Weiterentwicklung von 96 in der Zukunft gestalten und entscheiden". 96-Boss Martin Kind sieht in Schäfer den "Mann der Zukunft" und seinen designierten Nachfolger - auch in der für den Profifußballbereich zuständigen KGaA.

Vertreter des e.V. haben gleich im Anschluss zu erkennen gegeben, dass sie dieser Personalie mindestens skeptisch gegenüberstehen, eine für die Besetzung der KGaA-Geschäftsführung nötige Einigung im paritätisch besetzten Aufsichtsrat der Managementgesellschaft gab es nicht. "Zur Wahrung seiner Interessen" hat der Mutterverein am Dienstag einen Gesellschafterbeschluss gefasst und Kind Weisungen erteilt, diese dem 96-Profichef auch bereits zukommen lassen.