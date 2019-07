Innenverteidiger oder doch die Sechs: Welche Rolle kriegt Waldemar Anton bei 96?

Die Marschroute für die Arbeit in der kurzen Trainingswoche stand schon am vergangenen Wochenende fest. „Schnelligkeit und viel Taktik“, hatte Mirko Slomka angekündigt. Am Dienstag ließ sich der Trainer von Hannover 96 dabei noch in die Karten schauen, ab Mittwoch ist dann dicht: Bis zur Abfahrt am Donnerstag nach Stuttgart trainieren die Profis geheim. Im Training neben Franke So konnte man Dienstag beobachten, dass Waldemar Anton neben Marcel Franke in der vermeintlichen A-Elf verteidigte. Als Außenverteidiger kam links Miiko Albornoz zum Einsatz, rechts Sebastian Jung. Anton agierte im Test gegen Groningen (0:1) zuerst in der Dreierkette, spielte nach der frühen Umstellung auf die Viererkette dann als Sechser und Chef im Mittelfeld – aber nicht zur Zufriedenheit von Slomka. „Ich hatte gehofft, dass Waldi das kann“, erklärte der Trainer anschließend. „Er hat die organisatorische Rolle nicht so eingenommen.“

Zwei Tage hat Slomka noch Zeit, mit Anton an seiner Rolle zu arbeiten. Eine Variante: Der 23-Jährige beginnt in Stuttgart als Sechser, übt diese Rolle aber defensiver aus, als das gegen Groningen der Fall war, als er teilweise die gegnerischen Abwehrspieler angelaufen ist. Seinen Platz neben Franke würde dann Felipe einnehmen. Im Mittelfeld war es am Dienstag unübersichtlich, weil Slomka jeweils elf Feldspieler gegeneinander spielen ließ. Etliche Posten sind vergeben Edgar Prib und Marvin Bakalorz dürften gesetzt sein. In der Offensive war in der A-Elf Hendrik Weydandt die einzige Sturmspitze, der auch per Kopf einen Treffer erzielte. Über die Außen wirbelten der wieder fitte Linton Maina (zuletzt Knieprobleme) über links sowie Florent Muslija und Genki Haraguchi über rechts. Muslija dürfte aufgrund seiner Dynamik und Torgefahr die Nase gegenüber dem Japaner vorne haben.

„Wir müssen die Mannschaft so auf den Platz stellen, dass sie sich wohlfühlt in dem, was sie tut“, so Slomka. Dafür hat der Trainer noch zwei Tage Zeit – und eine Alternative mehr im Angriff. Nach der Muskelverletzung von Cedric Teuchert kehrte Jonathas nach seinem Muskelfaserriss am Dienstag wieder voll ins Teamtraining zurück.

