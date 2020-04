"Das bleibt ewig im Herzen": Ex-96-Libero Roman Wójcicki erinnert sich an den Pokaltriumph von 1992 

Am 23. Mai 1992 hat Hannover 96 Geschichte geschrieben. Der Gewinn des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach ist der bis heute einzige eines Zweitligisten in der Wettbewerbshistorie. Roman Wójcicki, der von 1989 bis 1993 das 96-Trikot trug, muss deshalb auch nicht lange überlegen, als er nach seinem persönlichen 96-Moment gefragt wird: „Ein einmaliges Erlebnis. Die ganze Atmosphäre, die Freude nach dem Sieg, das bleibt ewig im Herzen.“ Als wäre die Aufgabe vor mehr als 76 000 Zuschauern im Elfmeterschießen des Endspiels nicht schon nervenaufreibend genug gewesen, kam nun auch noch die Witterung erschwerend hinzu. Bereits beim Platzieren des Balles auf den Punkt hatte Wójcicki seine ganze Geduld aufbringen müssen, lief kurz an – und brach wieder ab.

Mit Lachgarantie! Die lustigsten Bilder aus dem Kosmos von Hannover 96 Lustige Bilder aus dem 96-Kosmos! ©

Mit stoischer Ruhe Im zugigen Berliner Olympiastadion wollte die Kugel partout nicht liegenbleiben. „Es war etwas windig“, sagt Wójcicki schmunzelnd. Seine stoische Ruhe verlor der ­damals 34-Jährige deshalb nicht. Ball noch einmal ordentlich hingelegt, ein paar Trippelschritte – und rein damit. „Ich habe im letzten Moment noch die Ecke gewechselt, weil ich gesehen habe, dass sich der Torwart nach rechts bewegt“, beschreibt der Libero. Millimeterarbeit – der Ball prallte an den Innenpfosten, bevor Borussias Keeper Uwe Kamps zum 2:2 geschlagen war. „Nervös war ich nicht“, sagt der Pole. Man glaubt es ihm angesichts seiner besonnenen Art, die sich auf dem Feld in umsichtiger Spielweise mit gutem Stellungsspiel widerspiegelte. „Ich habe in meinem ganzen Leben keine Rote Karte gesehen“, sagt Wójcicki. „Man muss konzentriert im Kopf sein – ohne blöde Meckerei.“

Der von Michael Lorkows­ki trainierte Außenseiter war vor dem 4:3-Finalsieg durch die Runden gerauscht – hatte gleich vier Erstligisten sowie den späteren Meister der 2. Liga Nord, Bayer Uerdingen, herausgekegelt. Begonnen hatte alles ebenfalls in Berlin, beim unterklassigen NSC Marathon. Den 7:0-Erfolg in Runde eins leitete Wójcicki mit seinem 1:0 ein. Zuschauer: 900. Niemand ahnte, dass es knapp zehn Monate später vor fast 85-mal so vielen Besuchern ein paar Kilometer weiter zum großen 96-Triumph kommen sollte.

Eine Galerie zum Schmunzeln und für Nostalgiker: Das sind die größten Kuriositäten aus der Geschichte von Hannover 96! Der Schnee stoppt den Ball vor der Linie, Gelb-Rot binnen weniger Sekunden aufgrund des Torjubels, ein Trainer ohne Lizenz oder ein verbotenes Reißverschluss-Trikot? Das alles gab es wohl nur bei Hannover 96. Im Laufe der Jahrzehnte haben die Roten für Lacher, Kopfschütteln oder Kuriositäten gesorgt. Wir haben die besten Momente herausgesucht und zusammengestellt. ©

Der Turm in so mancher Abwehrschlacht Der Start von Wójcickis hannoverscher Zeit verlief eher mau. Nachdem sich sein Wechsel ins belgische Antwerpen zerschlagen hatte, war der 62-fache polnische Nationalspieler 1989 vom FC Homburg gekommen, um mit 96 das zu vollbringen, was ihm auch im Saarland gelungen war: „Den Aufstieg schaffen.“ Doch der 1,93 Meter große Abwehrspieler hatte die Saisonvorbereitung verpasst und kam nicht fit in Hannover an. „Ich habe keine Leistung gebracht und saß ein paar Monate auf der Bank“, erinnert er sich. Doch bald wurde er unverzichtbar, zum Turm in so mancher Abwehrschlacht, die sein Team in der 2. Liga schlagen musste. Denn statt den Weg nach oben anzutreten, krebste 96 jahrelang meist im Mittelfeld herum. Entsprechend ernüchternd fällt auch Wójcickis Fazit aus: „An die Ligaspiele habe ich keine besonderen Erinnerungen. Es war ein Kampf um jeden Punkt vor wenigen Zuschauern.“

50 Legenden von Hannover 96 - und was aus ihnen wurde Jiri Stajner, Szabolcs Huszti und Vinicius - nur drei bekannte Ex-Spieler von Hannover 96. Der SPORTBUZZER blickt auf weitere frühere 96-Legenden und zeigt, was sie heute machen. ©

"96 hatte dann kein Interesse mehr. Darüber bin ich bis heute enttäuscht." Heimisch wurde der Pole dennoch. Vielleicht auch, weil ihm eine Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt worden war, blieb er hier, zog 1993 nach Ende seiner Profilaufbahn nach Neustadt und wohnt mittlerweile im Ortsteil Hagen. Dort betreibt er seit 20 Jahren mit seiner Frau Sylwia eine Physiotherapiepraxis. Die Idee, im Profifußball als Übungsleiter Fuß zu fassen, hatte sich schnell zerschlagen. „Ich habe kleinere Vereine trainiert“, sagt Wójcicki. „96 hatte dann kein Interesse mehr. Darüber bin ich bis heute enttäuscht.“ Als Spielertrainer versuchte er sich beim TSV Havelse, coachte Damla Genc, Werder Hannover und Wacker Neustadt. „Aber das war nicht mein Traum“, sagt Wójcicki ehrlich, dessen Name übrigens „Wui-tschitz-ki“ ausgesprochen wird, wie er schmunzelnd verrät: „Auch meine Trainer haben es oft falsch gesagt, aber meist wusste ich, dass ich gemeint war. Ich lache heute immer, wenn sich Reporter am Namen des Dortmunders Lukasz Piszczek versuchen.“

Bilder: Sieben Jahrzehnte Fans von Hannover 96 Bilder aus sieben Jahrzehnten 96-Fans. ©