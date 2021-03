"Liegt nichts Konkretes vor", aber: 96 würde Zieler ablösefrei zum FC Bayern ziehen lassen

In Hannover reicht es für Ron-Robert Zieler höchst wahrscheinlich nicht mal, um in der 2. Liga auf der Bank sitzen zu dürfen – dann doch lieber in Köln (Zieler ist bis Sommer verliehen) oder sogar künftig bei den Bayern als Nummer zwei. Die „Bild“ berichtet, dass die Münchner sich mit Zieler beschäftigen. Der Weltmeister von 2014 sei Kandidat als Nummer zwei hinter Manuel Neuer, sofern Alexander Nübel zur neuen Saison verliehen werde.

„Bei uns liegt nichts Konkretes vor“, sagt 96-Chef Martin Kind dazu. Intern soll das angebliche Bayern-Interesse aber kurz Thema gewesen sein. „Ich bin da ganz gelassen und entspannt“, sagt Kind. Gerüchte über die festgeschriebene Ablöse von einer halben Million Euro weist Kind zurück. Wer auch immer Zieler holen will, bekäme ihn ablösefrei. 96 wäre schon froh, nicht die 70 000 Euro Monatsgehalt bis Juni 2023 zahlen zu müssen.