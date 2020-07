Vaterfreuden in schweren Zeiten: 96-Keeper Ron-Robert Zieler ist Papa geworden

Sportlich hat Ron-Robert Zieler schon bessere Zeiten erlebt, dafür gibt es privat allen Grund zur Freude beim Torwart von Hannover 96. Der 31-Jährige ist zum ersten Mal Vater geworden. Am Donnerstag brachte seine Frau Anna Alexandra die kleine Viola Victoria zur Welt, beide erfreuen sich nach der Geburt bester Gesundheit.

Damit hat die kleine Familie Zieler ersten Zuwachs bekommen, im Juni 2018 heirateten Anna Alexandra und Ron-Robert in Salzburg. Beide planen ihre Zukunft in Hannover langfristig. „Wir werden bauen in Hannover und werden auch nach der Karriere in Hannover bleiben", sagte Zieler im Oktober 2019.