96-Keeper Zieler im Interview: "So wird es brutal schwer, ein Spiel zu gewinnen"

Ron-Robert Zieler, mit Ihrem ersten Ballkontakt mussten Sie den Ball aus dem Tor holen. Warum war 96 zum Start so schläfrig?

Gute Frage. Wir haben die ersten zehn Minuten total verpennt. Es ist teilweise leichtsinnig, wie wir verteidigen. Wenn man solche Fehler macht, braucht man sich nicht wundern. Das wird brutal bestraft. Wir nehmen uns die dollsten Sachen vor, wie wir vielleicht agieren können – aber wenn du so auftrittst und in der ersten Minute direkt leichtfertige Ballverluste hast und unkonzentriert bist, nicht energisch genug dazwischen haust ... Wenn man so Basics wie Verteidigen nicht auf den Platz bringt, wird es brutal schwer, ein Spiel zu gewinnen. Das ist zu leichtfertig und zu leichtsinnig, wie wir das machen! So kannst du weder in der 1. Liga noch in der 2. Liga und wahrscheinlich auch nicht in der 3. Liga agieren. Das ist einfach nicht gut genug.

Alle Tore – bis auf den Elfmeter – gab’s aus der Nahdistanz.

Wir verlieren die Zweikämpfe in den entscheidenden Momenten, sind den Schritt zu spät, dann können sie die Dinger reinschieben. Wir machen es dem Gegner viel zu einfach. Ich würde mir wünschen, dass der Gegner es uns auch mal so einfach macht.