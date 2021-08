Zieler versöhnt sich mit 96-Boss Kind: "Für mich ist das Thema abgehakt" 

Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert Zieler in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln. © imago/

96-Chef Martin Kind hatte gesagt, man hätte Sie 2019 erst gar nicht verpflichten sollen. Wurde das zwischen Ihnen geklärt?

Es gab ein Gespräch, ja. Herr Kind ist auf mich zugekommen. Wir haben uns ausgesprochen und damit ist das Thema für mich abgehakt.

Aber es hat Ihnen wehgetan. Auch Ihr Vater hatte sich öffentlich eingeschaltet …

Das war keine schöne Zeit. Die Monate und Wochen waren nicht schön für mich und meine Familie. Aber es gab jetzt ein gutes Gespräch.

Unter vier Augen?

Quasi. Sportdirektor Marcus Mann war noch dabei, also waren es eigentlich sechs Augen. (lacht) Die Inhalte sind vertraulich. Ich bin sehr gerne in Hannover und ziehe extrem gerne das Trikot von 96 an. Meine Familie und ich fühlen uns hier wohl. Meine Tochter (Viola, ein Jahr) ist schließlich auch Hannoveranerin.

Sechs Gegentore in drei Spielen, das hört sich erst mal viel an, oder?

Das ist auch zu viel, das ist uns allen bewusst. Als Torwart ärgert einen sowieso jedes Gegentor. Aber jeder versucht, die Dinge so gut wie möglich umzusetzen. Ich auch.

Da sind Sie einer der wenigen, die was gut umgesetzt haben. Julian Börner hat gesagt, es entsteht was in Hannover. Wenn man zurzeit draufschaut, entsteht nichts Gutes, oder?

Ich denke, das Zitat muss man im Gesamtzusammenhang sehen – und nicht auf das Dresden-Spiel runterbrechen. Wann hat er denn gesprochen?

Letzte Woche vor dem Dresden-Spiel.

Letzte Woche… hier in Hannover geht es in der öffentlichen Wahrnehmung wie in anderen Traditionsvereinen sehr schnell in die eine oder andere Richtung. Fakt ist: Die Liga ist brutal schwer und es braucht alles Zeit. Aber es stimmt, wir sollten zusehen, dass wir eine stabile Saison spielen und so erst einmal die Grundlage bilden, etwas aufzubauen.

Der Trainer hat die Mentalitätsfrage gestellt. Wie sehen Sie das?

Mentalität ist ein weites Feld. Es ist doch klar, dass mehr kommen muss. Die Kritik ist berechtigt. So platt es klingt: Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bekommen und in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen.