Rekordmeister statt Rückkehr? Verliehener 96-Keeper Zieler bei Bayern im Gespräch

Dass Hannover 96 einen Spieler an Bayern München verkauft, erscheint auf den ersten Blick komplett unwahrscheinlich. Gerüchten zufolge könnte es im Sommer aber tatsächlich dazu kommen. Laut Bild beschäftigt sich der Rekordmeister mit einer Verpflichtung von Ron-Robert Zieler als Backup für Manuel Neuer, seine unangefochtene Nummer eins. Die Wechsel-Klausel liege bei 500.000 Euro.

Der Reihe nach: Nach der Verpflichtung von Michael Esser hatte 96 vor der Saison zu viele Keeper im Kader, verlieh den inzwischen 32-Jährigen deswegen für ein Jahr in seine Heimatstadt zum 1. FC Köln. Dort ist der sechsfache Nationaltorhüter und WM-Sieger von 2014 Ersatzmann von Timo Horn, kam in der laufenden Runde auf einen Pflichtspieleinsatz im November in Bremen (1:1). Im Sommer kehrt er - Stand der Dinge - nach Hannover zurück. Hier würde er auf Esser, Martin Hansen, Michael Ratajczak, Marlon Sündermann und den zurzeit ebenfalls verliehenen Leo Weinkauf (Duisburg) treffen.