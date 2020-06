Hannover 96 will eine neue Nummer eins: Was passiert jetzt mit Ron-Robert Zieler?

Nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag in Aue machte der 96-Trainer schon klar, dass er „wichtige Erkenntnisse“ gewonnen und „einen deutlichen Fingerzeig für die Zukunft“ bekommen habe.

96 wollte aufsteigen, konnte aber nie um einen Platz in den Top 3 mitspielen. Dabei trat der Klub mit dem dritthöchsten Spieleretat an. Der Personalhaushalt ist mit 23 Millionen Euro zum Beispiel mehr als doppelt so hoch wie der beim Drittplatzierten Heidenheim.

Trainer Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber wollen Hand anlegen an den Kader – und zwar nicht mit der Nagelfeile, sondern mit der Axt. „Die sportliche Leitung ist auch mit Spielern nicht zufrieden, die noch Verträge haben“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Alles kommt auf den Prüfstand, ergebnisoffen wirklich alles.“

Der Abpfiff der Saison am Sonntag wird zur Stunde null. „Wir wollen uns nicht von vornherein limitieren“, sagt Kind. Die Streichliste ist lang und beginnt mit dem Weltmeister. Die Bild schrieb zwar am Dienstag: „Nur im Tor ist alles klar“, Ron-Robert Zieler solle die Nummer eins bleiben. Das ist aber keineswegs so. Zielers Leistungen werden als nicht ausreichend beurteilt, um aufsteigen zu können. Die sportliche Leitung will eine neue Nummer eins holen.