"Ron wird im Tor stehen": Zieler ist die neue Nummer 1 von Hannover 96

Die Entscheidung ist gefallen: Beim Saisonauftakt in Bremen "wird Ron im Tor stehen", gab 96-Trainer Jan Zimmermann auf der PK vor dem Spiel am Samstag an der Weser bekannt. Zieler ist also die neue Nummer 1. Der Gesamteindruck habe entschieden. Im Pokal in Norderstedt spielt Martin Hansen.