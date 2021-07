Klares Voting: Ron-Robert Zieler soll neue Nummer eins bei Hannover 96 werden! 

Sündermann, der am Ende der vergangenen Saison eigentlich schon verabschiedet wurde, nun aber doch noch einen neuen Vertrag bekommen hat , kam bisher noch nicht zum Einsatz. Ohnehin hat 23-Jährige nur Außenseiterchancen beim Kampf ums 96-Tor. Da sich der neue Coach Jan Zimmermann noch nicht auf seinen Stammkeeper festgelegt hat - und damit wohl auch noch warten wird - wollten wir von euch wissen, welcher der drei Schlussmänner zur neuen Nummer eins ernannt werden sollte.

Eindeutiges Umfrageergebnis

Über 2.700 SPORTBUZZER-User haben an unserer Umfrage teilgenommen - und sich klar für Ron-Robert Zieler als Stammtorwart ausgesprochen! Satte 72,6 Prozent stimmten für den Rückkehrer, der in der vergangenen Spielzeit an den 1. FC Köln ausgeliehen war, sich dort aber nicht gegen Timo Horn durchsetzen konnte.

Mit weitem Abstand folgt Martin Hansen auf Platz zwei. Lediglich 15,3 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten für den 31-jährigen Dänen. Die restlichen 12,1 Prozent würden in der Saison 2021/22 gerne Marlon Sündermann im 96-Kasten sehen.