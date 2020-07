Im 96-Outfit: Torwart Ron-Robert stellt seine Tochter Viola Victoria vor 

96-Keeper Ron-Robert Zieler ist zum ersten Mal Vater geworden. Am Donnerstag brachte seine Frau Anna Alexandra die kleine Viola Victoria zur Welt, beide erfreuen sich nach der Geburt bester Gesundheit. Das Paar, das 2018 in Salzburg heiratete, plant seine Zukunft in Hannover langfristig. "Wir werden bauen in Hannover und werden auch nach der Karriere in Hannover bleiben", sagte Zieler im Oktober 2019.

Ungewisse Zukunft Sportlich ist seine Zukunft bei 96 allerdings ungewisser denn je. Trainer Kenan Kocak sucht aktuell nach einer neuen Nummer eins, ist mit seinen Leistungen in der abgelaufenen Saison nicht zufrieden. Das Problem: Zieler hat in Hannover noch einen Vertrag bis 2023 plus Option und gilt als einer der Topverdiener bei den Roten. Außerdem würde der Keeper sehr gerne bei 96 bleiben. "Es ist ja kein Geheimnis, dass Hannover und 96 für eine Herzensangelegenheit sind", so der Weltmeister von 2014 nach der Saison 2019/20.

Ron-Robert Zieler: Bilder seiner Karriere Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert Zieler in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln. © imago/