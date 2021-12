Für das 96-Comeback: Torwart Zieler verzichtet auf Urlaubstage

Eine neue Torwartdiskussion wird es diesmal jedenfalls nicht geben, das war in der jüngeren 96-Vergangenheit nicht immer so. Beim 1:4 gegen Werder sah Ersatzkraft Martin Hansen er­neut nicht so glücklich aus, Ron-Robert Zieler arbeitet derweil fleißig an seiner Rückkehr nach der langwierigen Muskelverletzung. Er kehrt bald in den 96-Kasten zurück. Dafür verzichtet der Weltmeister von 2014 sogar auf den halben Winterurlaub. Anzeige

Lang ist der ohnehin nicht – nach dem Bremen-Spiel ging’s für die meisten Profis in den Urlaub, schon am 29. Dezember beginnt die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Trotzdem: Zieler geht später und kommt ein, zwei Tage früher zurück an seinen 96-Arbeitsplatz. So ist es abgesprochen mit dem Physioteam: Extraschichten für die Wettkampfhärte statt ausgiebiger Weihnachtszeit. Der 32-Jährige will nach der Winterpause endlich voll mittrainieren und beim Auftakt in Rostock (14. Januar) wieder spielen. Dann waren es drei Monate Zwangspause.

Die langwierige Muskelgeschichte legte Zieler seit Mitte Oktober lahm. Im Hinspiel gegen Schalke hatte er zuvor „weltklasse“ gehalten (Sturmstar Si­mon Terodde) und sich dann an der Wade verletzt. Ein Muskelteilriss ohne Einwirkung vom Gegner, und 96 kassierte in der Nachspielzeit auch noch das 0:1. Acht Ligaspiele hat Zieler seitdem verpasst. In denen kassierte das Team 14 Gegentore. Das ist ganz sicher nicht die Schuld von Hansen al­lein, doch der Däne wirkte zu selten wie ein wirklich sicherer Rückhalt.