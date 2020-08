Negativer Coronatest fehlt noch: Zieler-Wechsel von 96 zu Köln soll Mittwoch offiziell werden

Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert Zieler in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln. © imago/

Coronatest und Medizincheck stehen noch aus

Der Torwart musste in Köln am Dienstag noch einen Coronatest absolvieren und das Ergebnis abwarten, bevor er am Mittwochmorgen den Medizincheck hinter sich bringen kann. Das ist eine Auflage des zuständigen Gesundheitsamtes, die negativen 96-Tests aus Hannover reichen den Kölner Kollegen nicht aus. Der Keeper weilt bereits am Geißbockheim, kam in sommerlichem Outfit mit T-Shirt, kurzer Hose und breitem Lächeln. Besteht Zieler auch den Medizincheck, wird der Wechsel am Mittwoch endlich offiziell. Das ist aber nur Formsache, ansonsten besteht Einigkeit zwischen dem Torwart, dem FC und 96.

Köln wird den 31-Jährigen für ein Jahr ausleihen, er soll Stammtorwart Timo Horn (27) Druck machen. Wenn der patzt, hat Zieler sogar eine Einsatzchance. Für den FC verzichtet er auf etwas Grundgehalt, von 96 gibt’s einen Zuschuss.