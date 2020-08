Transfer kurz vor Abschluss: Ron-Robert Zieler vor Wechsel von 96 zum 1. FC Köln 

Torwart Ron-Robert Zieler hat eine neue, alte Heimat gefunden. Der 96-Star, 2014 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, wird für ein Jahr an den Bundesligisten 1. FC Köln ausgeliehen. Der Wechsel soll am Montag perfekt gemacht werden, einige finanzielle Details mussten am Wochenende noch geklärt werden. Der 31-Jährige, der von 1999 bis 2005 in Nachwuchsmannschaften des FC spielte, war am Samstag zu letzten Gesprächen mit Sportgeschäftsführer Horst Heldt (früher 96-Manager) in Köln.

96 ist zufrieden mit dem Geschäft. Hannovers Trainer Kenan Kocak hatte sich gegen Zieler entschieden, der Club den früheren 96-Torwart Michael Esser als neue Nummer 1 zurückgeholt. Zumindest für ein Jahr kann 96 nun Zieler, der mit Option einen Vertrag bis 2024 in Hannover hat, von der Gehaltsliste streichen. Der Torhüter verdient hier 700 000 Euro pro Saison.