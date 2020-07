"Alle oder keiner": Rote Kurve hat klare Meinung zu Stadionbesuchen während Corona 

Seitdem das Coronavirus auf der Welt ausgebrochen ist, leben wir in einer anderen Welt. Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Alltagsmasken sind inzwischen zur Normalität geworden und haben unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Auch der Profifußball wurde von der Pandemie hart getroffen. Zunächst wurde die Spielzeit in Deutschland unterbrochen, um dann im Mai unter strengen Auflagen - und ohne Zuschauer - fortgesetzt zu werden. Dabei stand vor allem die finanzielle Seite im Vordergrund. Viele Vereine hatten durch wegfallende TV-Gelder und fehlende Zuschauereinnahmen plötzlich arge finanzielle Probleme. Durch den Re-Start konnten die Vereine aufatmen, denn immerhin die fehlenden TV-Gelder konnten endlich ausgeschüttet werden.

Die besten Torschützen von Hannover 96 seit 2000 (jeweils für jeweilige Saison). Saison 2019/20 (2. Bundesliga): Marvin Ducksch - 15 Tore ©

Wie viele Fans dürften in die HDI Arena? Inzwischen ist die Saison beendet und überall werden bereits hitzige Diskussionen über die nächste Spielzeit geführt. Wie viele Fans dürfen wieder in die Stadien? Welche Corona-Auflagen wird es dann geben? Wie würde der Kartenverkauf ablaufen? Diese und viele weitere Fragen stellt sich ganz Fußball-Deutschland. Die DFL hat bereits ein Konzept vorgestellt, das eine bestimmte Anzahl an Zuschauern in den Stadien erlauben würde. Die HDI Arena in Hannover dürften laut kicker zwischen 14.667 und 21.500 Fans besuchen - natürlich nur unter strengen Corona-Auflagen. Über eine Genehmigung müssen allerdings die Gesundheitsbehörden vor Ort entscheiden. Unter Berücksichtigung der regionalen Infektionsgeschehen würde dann entschieden werden, wie viele Fans in die jeweiligen Stadien dürften.

96-Zeitreise: Das Niedersachsenstadion im Wandel der Zeit Das 96-Stadion am Maschsee wurde 1954 eröffnet – und seither mehrfach umgebaut. ©

Kein Stadionerlebnis wie wir es kennen Doch wie kommen die Pläne der DFL bei den Fanszenen an? Die Fangruppe "Rote Kurve" von Hannover 96 hat sich zu den Entwicklungen geäußert und in einer Pressemitteilung Stellung bezogen. Unter dem Motto "Alle oder keiner" distanzieren sie sich klar von den Ideen der DFL. "Welchen Gewinn haben der Sport, die Mannschaft, der Verein und der Fan, bei vielen Auflagen ins Stadion zu gehen. Steht der Aufwand, den der Verein mit der Organisation eines solchen Spieltages betreiben muss, tatsächlich im Verhältnis zu dem, was man sich davon als Gewinn erhofft? Finanziell gesehen, ist das schwer vorstellbar – ein Spieltag mit mehr Ordnungskräften, erhöhter Sicherheit usw. bei deutlich weniger Zuschauern als sonst... das klingt für uns vielmehr nach einem finanziellen Minusgeschäft für den Verein", heißt es in der Mitteilung. Die Rote Kurve befürwortet also eine Fortsetzung der Geisterspiele. Erst wenn keine Corona-Auflagen mehr nötig wären, sollten wieder Fans in die Stadien gelassen werden. Denn: "Welchen Gewinn verspricht sich ein Zuschauer beim Besuch eines Spieles, zu dem er unverhältnismäßig früh anreisen, das Spiel mit großem Abstand zu anderen Zuschauern sehen muss (...) oder wenn allein der Gang zum Klo mit einem großen Aufwand verbunden sein wird, um nicht gegen die notwendigen Auflagen zu verstoßen."