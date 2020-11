Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis bei den Würzburger Kickers drauf

Auch beim Schlusslicht hat es nicht geklappt mit dem ersten Auswärtssieg in der Liga. Die Wiederholung des Erfolgs im DFB-Pokal ist ausgeblieben, trotz Führung verliert Hannover 96 in Würzburg mit 1:2. Wie die Roten dabei jeder für sich in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.