Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim 3:0 auf St. Pauli in Form!

Hannover 96 landet einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt: Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga setzte sich das Team von Christoph Dabrowski mit 3:0 (1:0) beim FC St. Pauli durch, der eigentlich die Tabellenspitze zurückerobern wollte. Zwischendurch intonierten die mitgereisten 650 Fans ein "Oh, wie ist das schön..."

Das i-Tüpfelchen auf dem Auswärtssieg war wahrscheinlich der Elfmeter-Doppelschlag zwischen der 77. und 81. Minute, als erst Zieler gegen Burgstaller parierte, der Strafstoß aber wiederholt werden musste, damit dann Kyereh den Ball an den Querbalken jagte. An diesem Sonntagnachmittag passte einfach so ziemlich alles. Und so waren die 96-Profis im Einzelnen in Form...