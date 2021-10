Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim 0:0 in Nürnberg in Form

Hannover 96 holt einen Punkt in Nürnberg, 0:0 heißt es nach umkämpften und spannenden, allerdings torlosen 90 Minuten. Nach dem 1:1 in Bremen ist es das zweite Remis für die Roten in einem Samstagabendspiel, auf einen Dreier warten Jan Zimmermann und seine Spieler nach wie vor - in Dresden hatte es ja sogar eine Niederlage gesetzt.

Unentschieden beim bis dato ungeschlagenen Club, aber auch nicht verloren, wenngleich eine Schlussphase in Überzahl bestritten - man kann dieses Remis unterschiedlich auslegen. Wie die 96-Profis im Einzelnen in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.