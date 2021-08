"Wird mit Sicherheit knapp": 96-Routinier Frantz droht in Darmstadt auszufallen

Die ersten beiden Pflichtspiele der Saison verfolgte er komplett von der Bank aus, die folgenden zwei Partien wurde Mike Frantz für eine gute Viertelstunde eingewechselt, zuletzt gegen Heidenheim stand der Routinier in der Startelf von Hannover 96. Allerdings ist es fraglich, dass das am Samstag (13.30 Uhr) in Darmstadt zum zweiten Mal am Stück klappt.

Anzeige

Denn im Training am Mittwoch hat der 34-Jährige einen Tritt abbekommen - mit Folgen. "Es ist schon ein bisschen blöder als erwartet", sagte Trainer Jan Zimmermann auf der PK am Donnerstagmittag. Die Einheit am Nachmittag kann Frantz nicht mitmachen.