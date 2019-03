"War nochmal ein Rückschlag": 96-Verteidiger Ostrzolek auch an der Lunge verletzt

Es war eine üble Szene, die den Teamkollegen den Schreck in die Glieder jagte. Matthias Ostrzolek rasselte vor knapp zwei Wochen im Training heftig mit Torwart Michael Esser zusammen und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Die Diagnose: Rippenserienbruch.

Schlauch in der Lunge

Jetzt steht fest, dass auch die Lunge des 28-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ostrzolek musste deshalb seinen Krankenhausaufenthalt verlängern. "Am vergangenen Sonntag habe ich die Nachricht bekommen, dass doch auch die Lunge verletzt wurde und mir für zwei Tage ein Schlauch eingelegt werden muss. Das war dann auch nochmal ein Rückschlag, den ich verarbeiten musste, da ich mich eigentlich am Wochenende schon wieder sehr gut gefühlt habe", sagte der Linksverteidiger.