Rückkehr steht bevor: Hult und Hübers steigen wieder ins 96-Mannschaftstraining ein

Mit ihnen drohte für das Heimspiel von Hannover 96 gegen Aue nicht weniger als die halbe Viererkette auszufallen: Lange war fraglich, ob Niklas Hult und Timo Hübers gegen die Gäste aus dem Erzgebirge würden auflaufen können. Ja und nein, lautete die Antwort. Während Innenverteidiger Hübers wegen einer in Fürth erlittenen Prellung oberhalb des Knies passen musste, konnte Linksverteidiger Hult spielen.

Die Oberschenkelprobleme hatte der schwedische Neuzugang, der einer der Gewinner in der bisherigen Saison bei den Roten ist, also überwunden. Doch in der 72. Minute traf Aues Ben Zolinski Hult mit einem Tritt am Kopf. Folge war eine üble Wunde im Inneren des linken Ohres, die mit 15 Stichen genäht werden musste. Hult musste natürlich ausgewechselt werden.