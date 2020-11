Stabil, bis aufs Eigentor: Timo Hübers meldet sich im 96-Mannschaftstraining zurück

Es gibt in puncto Personal auch gute Nachrichten von Hannover 96: So hat Timo Hübers am Donnerstag wieder voll mit der Mannschaft trainiert. Der Innenverteidiger hatte zuletzt wegen einer Prellung oberhalb des rechten Knies gefehlt. Auch Niklas Hult mischte nach seiner am Ohr genähten Wunde wieder mit.