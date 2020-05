Strich durch 96-Rückkehr-Rechnung? Düsseldorf will Niko Gießelmann doch behalten

Hannover 96 hat Niko Gießelmann auf der Liste, der Linksverteidiger wäre ablösefrei zu haben und würde in seine Heimat zurückkehren. So weit, so schön. Allerdings will Fortuna Düsseldorf den 28-Jährigen nun doch nicht loswerden, sondern vielmehr den Vertrag mit ihm verlängern.