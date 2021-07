Grünes Licht für Rückkehr der Fans: 96 plant mit 24.500 Zuschauern (UPDATE!)

EM-Fanfeeling auch in der HDI-Arena? Die Staats- und Senatskanzleien haben den Fans am Dienstag grundsätzlich das Ticket für Spiele in der Bundesliga und der 2. Bundesliga gegeben. Grundsätzlich sollen 25.000 Fans erlaubt sein, höchstens aber 50 Prozent der Stadionkapazität. In Hannover passen 49.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion.

Ausnahme der neuen Regel ist München, wo wegen der Deltavariante und des erwarteten Rückreiseverkehrs höchstens 20.000 Fans ins Stadion dürfen.