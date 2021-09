Herr der Zahlen: 96-Rückkehrer Sebastian Ernst punktet in etlichen Kategorien

Fußball ist mehr als ein 1:0? Ganz bestimmt. Aus dem Sieg gegen St. Pauli ließen sich eine ganze Menge Dinge herauslesen. 96 braucht gar nicht so viel Ballbesitz, um erfolgreich zu sein; da­für mehr Fouls, mehr Zweikämpfe, mehr Tempo. Und 96 hat ein Schwungrad, das mit möglichst wenig Reibungsverlust das Ge­trie­be in Gang bringt. Sebastian Ernst kurbelte nicht erst gegen die Kiezkicker die Angriffe an, aber diesmal besonders auffällig. In den Statistiken der 2. Liga gehört Ernst zu den besten Allroundern der Liga. Bei fast allen Werten liegt er mit vorne.

Sein zweiter Versuch einer Flanke auf Maximilian Beier ist nicht wirklich verzeichnet, weil der schöne Kopfball nicht im Tor war. 96 wünscht sich noch mehr Spaß mit Ernst bei der Torgefahr. Bisher ge­langen ihm kein Tor und keine Torvorlage in der Liga. Bei nur drei erzielten Treffern auch kein Wunder. Alle anderen Zahlen sprechen deutlich für den 26-Jäh­ri­gen aus Neustadt am Rübenberge.