Hannover 96: Saisonstart am 18. September, DFB-Pokal unterm Tannenbaum

Die Saison in der 2. Liga soll am 23. Mai enden. Das DFB-Pokalfinale in Berlin wird ausnahmsweise vorgezogen, auf den 13. Mai an Christi Himmelfahrt. Die Relegationsspiele zur Bundesliga sind für den 26. und 29. Mai geplant. Am 31. Mai startet die Abstellungsperiode für die verschobene Europameisterschaft 2020, die wiederum am 11. Juni beginnt. Es wird eine knackig geplante Saison, wenn das Corona-Virus nicht nochmal dazwischenfunkt. Wann wie viele Zuschauer erlaubt sind, ist noch unklar. Der DFB gab den Rahmenterminplan am Freitag bekannt.