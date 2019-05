Hannover 96: Diese fünf Testspiele stehen bereits fest

Hannover 96 startet zwischen dem 26. und 29. Juli in die Zweitliga-Saison. Natürlich werden in der Vorbereitungszeit wieder zahlreiche Testspiele absolviert. Drei von den fünf bisher feststehenden Partien finden in der Region Hannover statt. Außerdem plant 96 Anfang Juli ein Trainingslager. Wohin genau es geht und wie lange sich die Mannschaft dort auf die kommende Spielzeit vorbereitet, gab der Verein noch nicht bekannt. Weitere Tests werden dort noch angesetzt. Fest steht aber, dass die Saisoneröffnungsfeier wieder am letzten Vorbereitungswochenende (20. und 21. Juli) stattfinden wird. Hier der vorläufige Plan der 96-Saisonvorbereitung.