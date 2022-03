Vor dem 96-Spiel auf Schalke: So geht’s Hannovers Ex-Kultkicker Salif Sané 

Es machte ihm nichts aus. Wenn er ge­fragt wurde, ob er der Diskothek Musik auflegen würde, nachts nach Fotos gefragt wurde oder tagsüber, wenn mal wieder die Kinder von Ahlem an seiner Haustür klingelten und um ein Autogramm oder Trikot baten. Salif Sané gab. Er gab Hannover viel, und Hannover gab ihm viel zurück. Als 96 am 21. Mai 2017 in Sandhausen mit einem 1:1 aufstieg, spielte Sa­né nicht mit. Er war rotgesperrt. Aber die 96-Fans sangen seinen Namen, stürmten den Platz und spielten „Crowd­surfing“ auf dem ro­ten Meer mit ihm. Sané lachte wie ein Kind, dem es im Bauch kribbelt von dem ganzen Auf und Ab.

Salif Sané wollte höher hinaus. 2018 wechselte er zu Schalke. Champions League, 5 Millionen Euro Gehalt, „der nächste Schritt“, wie Sané selbst sagte. Aber Senegals Nationalspieler stolperte und wurde nicht warm mit Schalke. Er verletzte sich mehrfach schwer. Schalke machte ihm körperlich stark zu schaffen. Die Knie, die Muskulatur, wieder die Knie. Zusammengerechnet zwei Jahre verbrachte er bei den Königsblauen im Krankenstand, während der stolze Klub zum Bettler der Bundesliga wurde und abstieg.