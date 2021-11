Verlieren verboten: Was passiert, wenn 96 an der Auswärtsmacht aus Paderborn scheitert?

Tatsächlich erklärt er: „Wenn wir es schaffen, mehr Spiele zu gewinnen, werden mehr Zuschauer kommen, schaffen wir es nicht, kommen sie nicht.“ 40 000 Fans hatten der Mannschaft gegen Schalke ei­ne Chance gegeben, ebenfalls an einem Freitagabend. 96 verlor un­glück­lich, aber chancenlos 0:1. Nun scheint das Publikum dem Team keinen Sieg mehr zuzutrauen. Es wird mehr dazugehören als ein Er­folg gegen Paderborn, um die Fans zurückzugewinnen. Aber verlieren ist verboten. Sonst drohen weiterer Fanfrust und der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

Ein Aufstiegskandidat kommt heute Abend nach Hannover. Der SC Paderborn ist eine angesagte Fußballsensation aus Ostwestfalen: Flutlicht, Spektakel, Toregarantie, Auswärtsspitzenreiter. Einen stärkeren Gast kann Hannover 96 in der 2. Liga aktuell nicht bekommen. Aber in dem Moment, als 96-Trainer Jan Zimmermann die erwartete Zuschauerzahl hört – 9000 sollen es werden –, hebt er die Augenbrauen und nickt, als wolle er sagen: Das kommt davon.

Niemand sagt vor dem Anpfiff genau, welche Konsequenzen eine erneute Niederlage haben würde. Es wäre die verflixte siebte in dieser Saison. Möglicherweise würde 96 das vielversprechende Experiment mit einem frischen Trainer aus der Region um die Ohren fliegen. Jobgarantien im Vorfeld einer Partie helfen ohnehin keinem Fußballlehrer, wenn sie vielleicht doch gekippt werden. Aber was würde aus einem erneuten Umbruch folgen?

Mann und Kwasniok mit gemeinsamer Vergangenheit

Kurioserweise steht 96 heute ein Trainer gegenüber, den 96-Manager Marcus Mann groß rausbrachte. Als Mann noch Manager in Saarbrücken war, beurlaubte er den beliebten Dirk Lottner und holte Lukas Kwasniok. Mit ihm stieg Saarbrücken in die 3. Liga auf. Auf der anderen Seite steht Folgendes: Als der aktuelle 96-Trainer noch da­bei war, Havelse erfolgreich in die 3. Liga zu führen, plante Paderborn-Manager Fabian Wohlgemuth die Verpflichtung von Zimmermann. Wohlgemuth war sogar selbst mal bei 96 als Manager im Gespräch.

Aber alles kam anders, und wenig lief dabei gut aus Sicht von 96. Wohlgemuth hingegen verlängerte zwei Tage vor dem Duell in Hannover seinen Vertrag, weil es gerade so prima läuft in Paderborn.