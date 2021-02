Mit Weydandt und Muslija: So startet Hannover 96 gegen den SC Paderborn

Am Freitagabend (18.30 Uhr) empfängt Hannover 96 den SC Paderborn bei eisigen Temperaturen in der HDI-Arena. Das Team von Kenan Kocak will unbedingt den dritten Sieg in Folge einfahren und in der Tabelle weiter nach oben klettern. Hier erfahrt ihr, mit welcher Startelf die Roten beginnen.