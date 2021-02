96-Stürmer Weydandt gibt sich kämpferisch: "Mache es wie immer im Leben - nicht aufgeben"

Nach einer guten Stunde setzte sich der 25-Jährige bärenstark gegen seinen Gegenspieler Uwe Hünemeier und die restlichen Paderborner durch, ehe er alleine auf SCP-Schlussmann Leopold Zingerle zulief. Weydandt visierte das rechte untere Toreck an, doch Zingerle konnte den Einschlag per Fußbabwehr verhindern. Chance vertan.

Zuversichtlicher Weydandt will kämpfen

"Der Paderborner Keeper hat mir nach dem Spiel den Tipp gegeben, höher zu schießen", sagte Weydandt. Seinen Humor hat er definitiv noch nicht verloren, dafür ist ihm allerdings der Killerinstinkt vor der gegnerischen Hütte etwas abhanden gekommen. Der Stürmer ist aber fest davon überzeugt, dass der Knoten bald platzen wird.

"Es ist eine schwierige Phase momentan, aber ich mache es wie immer im Leben - nicht aufgeben", gab sich Weydandt nach dem 0:0 gegen Paderborn kämpferisch und fügte an: "Da werde ich nicht aufhören und es weiter versuchen. Nur so komme ich da wieder raus - und da bin ich auch sehr zuversichtlich."

Aufstieg? Der Glaube ist noch da

Auf das Ziel Aufstieg angesprochen, sagte Weydandt, die Hoffnung noch längst nicht verloren zu haben. "Ich glaube noch an den Aufstieg - wie die ganze Mannschaft", so der 25-Jährige. Um das Vorhaben noch in die Realität umsetzen zu können, wird 96 auch seine Tore brauchen. Am besten die lange Durststrecke findet schon am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf ein Ende.