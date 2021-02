Kommentar: 96 fehlte gegen Paderborn mal wieder der Knips-Knopf im Angriff 

In der hannoverschen Eiszeit wollte 96 noch einmal am Aufstiegsfenster kratzen. Mit Schneeschippen unter der Woche und Tempo gegen Paderborn hat 96 alles versucht. Aber es reicht halt nicht für die Spitze. Und der Grund dafür war Freitagabend unter Flutlicht zum wiederholten Male klar erkennbar. Eine Nullnummer, die ein 4:3 für 96 verdient gehabt hätte.

Es ist nicht erstaunlich, das weder Paderborn noch 96 dicht dran sind an den Aufstiegsplätzen. Beide zeigten zwar auf dem Boden, der so rutschig schien wie die gemachte Eisfläche am Pferdeturm, durchaus Fähigkeiten zum schönen Offensivspiel. Aber beiden Teams fehlt der Knips-Knopf im Angriff. Teroddes gibt es in der 2. Liga eben nicht so oft. 96 hätte gegen Paderborn aber dringend einen gebraucht.