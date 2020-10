Kommentar: Die Paderborn-Zustände hat 96 nach und nach hinter sich gelassen 

Willkommen an der Stoppelkamp-Allee. Dieser 82,3 Meter lange Weg vor dem Stadion in Paderborn wird Hannover 96 am Sonntag daran erinnern, wie klein die Welt ist. Moritz Stoppelkamp tingelte mit 96 einst durch Europa, wechselte über München nach Paderborn. Dort schoss „Stoppel“ seinen Namen mit einem 82,3 Meter weiten Schuss zum 2:0 gegen Hannover in die Rekordbücher und auf ein Straßenschild.

Die Wege sind kurz. Hannover und Paderborn liegen nur eine S5-Streckenlänge auseinander. 96 wird dennoch mit zwei Bussen reisen. Mutmaßlich mit Marvin Ducksch, der in Paderborn Profi wurde. Und mit Co-Trainer Asif Saric (zwei Jahre Spieler, neun Jahre Trainer), Fitmacher Tobias Stock (vier Jahre) und Physio Jens Vergers (zwei Jahre). Alle waren mal in Paderborn. Und sie alle erlebten hautnah mit, was es bedeutet, bei einem Fahrstuhlverein zu arbeiten.