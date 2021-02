Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den SC Paderborn 07

Die nackten Ergebnisse der vergangenen Wochen sprechen dafür, dass 96 endlich das in dieser Saison schier Unmögliche schafft: drei Siege am Stück. Zuletzt bezwang die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak nämlich den VfL Osnabrück (1:0) und Eintracht Braunschweig (2:1). Sie hat dabei spielerisch zwar nicht überzeugt, sich aber auf Platz sechs vorgearbeitet und Witterung zu den Teams auf den Aufstiegsplätzen aufgenommen. Sieben Zähler beträgt der Rückstand auf Platz drei.

Die Statistik:

Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber die Statistik spricht für die Gäste. Alle bisherigen Aufeinandertreffen in der Liga haben sie für sich entscheiden können - allerdings sind es auch erst drei gewesen. In der Bundesliga-Saison 2014/15 unterlagen die Roten in Ostwestfalen mit 0:2 (Stoppelkamp lässt grüßen!), zu Hause dann mit 1:2, im Hinspiel dieser Runde sorgte Johannes Dörfler Mitte Oktober für den 1:0-Erfolg des SCP. Es wird aus 96-Sicht also Zeit für eine Premiere...

Personalsituation bei 96:

Hinter dem Einsatz von Genki Haraguchi steht ein großes Fragezeichen, der Mittelfeldspieler hat weiterhin muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Neu auf der Verletztenliste ist Patrick Twumasi (Muskelfaserriss). Die Langzeitverletzten Mike Frantz und Franck Evina sind in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Einsatz kommt für sie aber ebenso zu früh wie für Innenverteidiger Simon Falette (Muskelverletzung im Adduktorenbereich). Darüber hinaus fehlt Linton Maina (Knie).

Personalsituation bei Paderborn:

Die Gäste können in personeller Hinsicht beinahe aus dem Vollen schöpfen. Allerdings fehlt mit Sven Michel ein gefährlicher Offensivspieler. Ein Einsatz für den 30-Jährigen käme nach seinem im DFB-Pokalspiel in Dortmund erlittenen Muskelfaserriss noch zu früh, gleichwohl er bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen ist.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak:

"Uns erwartet ein sehr, sehr schweres Spiel", Paderborn sei ein Bundesliga-Absteiger, der noch viele Spieler aus der vergangenen Saison im Oberhaus in seinen Reihen habe. Kocak bezeichnet den SCP als dynamische, schnelle Mannschaft mit einer guten Mischung, "mit einem klaren Plan".