Hannover 96: Paderborn-Manager Krösche sagt am Telefon ab

Einer der Favoriten auf den Sportchef-Posten bei Hannover 96 sprang ab. Wie die BILD-Zeitung in ihrer Freitagausgabe berichtet, sagte Markus Krösche bei Hannover 96 ab. Der SPORTBUZZER erfuhr, dass Krösche den 96-Geschäftsführer Martin Kind tatsächlich am Telefon absagte. Krösche gehörte zu Kinds Favoriten. Diese hohe Einschätzung teilen viele. Auch Leipzig buhlt um den Erfolgsmanager aus Paderborn, der zweimal in Serie einen fast ablösefreien Kader zusammenstellte und mit Paderborn jetzt um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft.