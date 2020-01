96-Meinung: 2020 geht so los, wie 2019 überwiegend in Erinnerung blieb

Das erste Spiel des Jahres, und schon wieder eine Niederlage. 2020 geht also genau so los, wie 2019 überwiegend in Erinnerung blieb. Diese Sichtweise stimmt zwar faktisch, aber ansonsten sollte man dieses 0:1 besser nicht zu ernst nehmen. Erstens ist das knappe Ergebnis noch glücklich für 96, zweitens hat es wenig Aussagekraft.

Paderborn spielte lange mit der Topelf, die am kommenden Sonntag gegen Leverkusen gewinnen will. Die Bundesliga startet früher als die 2. Liga, Kenan Kocak hat mithin mehr Vorbereitungszeit - und das ist auch gut so. Aus seiner Paderborn-Elf werden es nicht viele in die Startelf für die nächste Partie am 28. Januar in Regensburg schaffen.