Weydandt vergibt die beste Chance: 96 kommt gegen Paderborn nicht über ein 0:0 hinaus

Zuerst schickte Timo Hübers den eifrigen Weydandt nach zwei Minuten steil. Weydandt, seit langem wieder Startelfstürmer, entwickelte sich zur Pressing-Waffe, eroberte den Ball, flankte auf Ducksch, der köpfte Torwart Leopold Zingerle aus vier Metren an (17.) – die beste 96-Chance bis dahin. Ducksch schaufelte sich häufig Freiraum, scheiterte später mit einem Flachschuss knapp (39.).

Hendrik Weydandt konnte es gar nicht erwarten. Der 96-Stürmer legte vor dem Anpfiff einen Frühstart hin, der Anstoß musste wiederholt werden. Diese Ungeduld nach dem Derbysieg vor einer Woche zog sich Freitagabend durch die Mannschaft wie die eisige Decke über den Platz. Das 0:0 gegen Paderborn ist zu wenig für die Ansprüche, doch noch aufzuholen in der 2.Liga. In einer trotz Eiseskälte und rutschiger Eisfläche temporeich geführten Partie fehlten beiden Teams die kühlen Köpfe beim Torabschluss.

Zuber beschwert sich

Kein schlechtes Spiel von 96 in einem eisigen Klima, das von 5 Grad minus steil nach unten stürzte bis auf minus 8. 96-Manager Gerhard Zuber versuchte ebenfalls wieder, ein Reizklima für 96 zu nutzen. Er schimpfte, nachdem Weydandt an der Strafraumgrenze in guter Position gefallen war. 96 reklamierte. Aber selbst nach dem Check wurde aus der Szene kein Elfer mehr.

Zuber beklagte sich, aber alles im Rahmen. Kein Vergleich mit dem Spuckattacken-Vorwurf vor einer Woche in Braunschweig. Der DFB ermittelt deshalb nicht gegen den ungeheuerlichen Vorwurf aus der Eintracht-Ecke. Zuber hätte „eine lückenlose Aufklärung der brutalen Anschuldigungen gefreut“, sagte er kurz vor Anpfiff.

Srbeny vergibt aus nächster Distanz

Dafür zeigte die 96-Defensive Lücken jedesmal, wenn Paderborns Basti Vasiliadis aufzog. Anderthalb Meter Dennis Srbeny drüber (9.), Vasisiadis hatte sich durchgefudelt und zurückgelegt. Da versteht man, dass auch 96 an dem Mittelfeldmann interessiert war. Aber Vasiliadis fummelt demnächst in Bielefeld.

Der Abschluss von Srebny übrigens: Ein Kunstwerk für die Jahresausstellung „Pleiten, Pech und Pannen.“.Vasiliadis machte des in der 35. Minute nicht viel besser, Hübers holte den Ball mit Müh und Not vor der Linie. Paderborn leistete sich dicke Dinger, Fehler in der Defensive und im Abschluss.